En Belgique, nous sommes plutôt bons élèves en matière de déchets : notre pays est le leader du tri et du recyclage des déchets d’emballage ! Une grande enquête montre que 96 % des personnes interrogées trient "souvent", voire "toujours".

Et si on pense souvent que les personnes qui vivent dans une maison plus petite ou qui n’ont pas d’espace extérieur trient moins, on a tort selon cette étude : il n’y aurait pas de lien de causalité entre le comportement de tri et le style d’habitation !

En revanche, le message à propos du tri n’est pas toujours clair. Par exemple, 30 % des Belges pensent que les déchets résiduels sont recyclés, alors qu’ils sont incinérés, avec valorisation énergétique à la clé. C’est probablement la raison pour laquelle, en cas de doute sur le tri, 33 % des personnes interrogées jettent les emballages dans les déchets résiduels.

Car ce qui pose le plus problème, c’est le nouveau sac bleu. Que peut-on y ajouter de plus que les bouteilles plastique, les boîtes de boissons et les conserves propres ? Eh bien, des pots (yaourts, crèmes hydratantes...) et des sacs en plastique et des plastiques sont autorisés dans le nouveau sac bleu PMC pour être recyclés. Pourtant, un Belge sur quatre ne le sait pas encore..

Le doute subsiste aussi au sujet des emballages en plastique des biscuits (36 %), des bouteilles de détergent en plastique (25 %), des plats à lasagnes en aluminium (36 %) et des aérosols en métal (38 %). Enfin les tubes de dentifrice (48 %) se retrouvent souvent dans les déchets résiduels par erreur parce que eux aussi ont leur place, comme les autres cités, dans le sac PMC. À noter que le P correspond à "emballages en plastique", le M aux "emballages métalliques" et le C aux "cartons à boissons". Et ça n’est pas rien puisque grâce au nouveau sac bleu, 100 000 tonnes de CO 2 supplémentaires sont économisées chaque année.

Enfin, les boîtes à pizza en carton font aussi souvent l’objet de discussion entre amis : sachez donc qu’elles sont recyclables (sac jaune) à condition de n’être ni sales ni grasses et de ne pas contenir de croûtes ou de restes de nourriture. Mais soyons pragmatique : aucun problème s’il reste de petites traces de gras ou de sauce. Pareil pour les produits de beauté, pots de crème de jour, de nuit, de lotion, démaquillant ou les tubes de sérum : s’ils sont en plastique, direction le sac bleu !

En cas de questions, on peut s’informer via l’application Recycle !, le site trionsmieux.be ou le calendrier de collecte.