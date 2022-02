Le marché de la voiture électrique avance d’année en année. Toutes les marques s’y sont mises, et nombre d’entre elles ont déjà annoncé des plans pour les années à venir et passer au 100 % électrique. Dans les années à venir, le défi sera donc d’équiper le pays de bornes de recharge, mais aussi de changer les mentalités et d’obtenir la confiance des conducteurs. Car ceux qui n’ont pas encore franchi le pas le justifient par deux arguments principaux : le prix d’achat toujours plus élevé et le manque de bornes pour une utilisation optimale et sans pépin. Pour y voir plus clair et planifier son prochain achat, le site spécialisé Vroom.be a lancé un nouvel outil appelé "EV-Checker". Ce dernier permet de répondre à beaucoup de questions comme le prix, le coût annuel des recharges par rapport à une voiture thermique, les assurances, l’entretien, l’amortissement, etc. " Dans de nombreux foyers où les personnes sont prêtes à acheter une nouvelle voiture, la question se pose : allons-nous opter pour l’électrique ou le carburant fossile ? explique Donald Wolfs, CEO de Vroom.be. C’est pourquoi, en tant que premier spécialiste belge de l’automobile, nous nous sommes mis en quête d’une méthode permettant d’apporter une réponse complète et concluante. En fonction du style de vie, du profil de conduite et des besoins de mobilité, entre autres, l’EV-Checker détermine avec précision la meilleure option. "

Et en tant qu’entreprise spécialisée dans les véhicules d’occasion, Vroomer voit les véhicules électriques débarquer sur son marché. " Le marché de l’occasion pour les voitures électriques est un marché à fort potentiel, poursuit Donald Wolfs. Chez Vroom.be, nous constatons que la demande ne cesse d’augmenter et nous répondons donc également en proposant une gamme intéressante de véhicules électriques par l’intermédiaire de nos partenaires. "

Nous avons fait le test pour y voir plus clair, et il n’y a pas de miracle, un véhicule électrique coûte toujours plus cher qu’une voiture essence ou diesel. Par contre, le rapport de comparaison avec notre véhicule actuel nous a permis d’y voir plus clair sur d’autres postes, comme l’amortissement, l’entretien, la taxe de mise en circulation et l’assurance. En prenant tout en compte, il est possible de réaliser un investissement rentable, à condition de ne pas changer de voiture tous les cinq ans.