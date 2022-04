Uriner sous la douche, un geste écologique et anodin ? Pas si sûr ! Si se vider la vessie en faisant sa toilette permet d’économiser des litres d’eau potable, cette habitude pourrait aussi entraîner des soucis de santé. "La position debout n’est pas optimale pour faire pipi et peut être néfaste à la longue, surtout si la détente du périnée est mal maîtrisée et que l’on pousse pour évacuer les urines", affirme le kinésithérapeuthe et ostéopathe à l’origine du compte Instagram Princesse Périnée, suivi par plus de 100 000 personnes. De plus, selon elle, avec l’habitude, le cerveau risque d’associer automatiquement le bruit de l’eau qui coule avec une envie incontrôlable de se vider la vessie.