Depuis quelques semaines, un code est entré en vigueur pour que les femmes victimes de violences conjugales puissent dénoncer les mauvaises pratique de leurs partenaires plutôt discrètement. C'est en allant à la pharmacie et en demandant un "masque 19" que les femmes donnent un signal de détresse à leur interlocuteur/trice.

La chaîne Youtube Would you react, qui a pour but de sensibiliser les gens, s'est rendue dans 6 pharmacies de Bruxelles pour voir comment les pharmaciennes réagissaient après l'instauration du code "Masque 19" afin de voir si l'information a été bien comprise et diffusée. Mais surtout, le but est de voir en quoi les pharmaciens et pharmaciennes venaient en aide à toute femme victime de violence conjugales.

Le constat de cette expérience est plutôt positif. On constate d'abord que les pharmaciens sont bienveillants et veulent aider systématiquement le patient, même sans pour autant connaitre le code en question. D'autres fortes réactions ont eu lieu comme par exemple le pharmacien qui a fait entrer la femme victime à l'intérieur du comptoir pour le séparer de son compagnon violent.