Yasmina est assise dans le salon de son appartement à Hoegaarden en Brabant flamand. D’emblée, sa fragilité transperce. Elle garde une jambe tendue. Depuis les attentats, elle souffre quand elle doit la plier. Cette agente de sécurité travaille dans l’aéroport de Zaventem depuis six ans. Elle s’occupe du "profiling" pour les vols en direction des États-Unis et du Canada. Dans son GSM, elle nous montre des photos d’avions sur le tarmac. Elle aime son travail et ne souhaiterait pour rien au monde en changer.

Il y a cinq ans, Yasmina Peker n’aurait pas dû travailler. Elle aurait dû terminer son service vers 7 h du matin. Mais ce jour-là, elle remplace au pied levé une collègue malade. À 7 h 58, deux bombes explosent dans le hall où elle travaille. "J’ai été projetée par le souffle et une partie du plafond m’est tombée dessus."