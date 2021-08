Beaucoup de couples n’osent pas pousser la porte d’un thérapeute conjugal ou d’un sexothérapeute quand ils éprouvent des difficultés. Par peur ou " parce que c’est trop engageant ". Et s’il y a de nombreux livres parlant des relations de couples, " ce sont en majorité des femmes qui les lisent". C’est pourquoi Benjamin Maquet a décidé de lancer une appli centrée sur le bien-être du couple. L’avantage, " c’est qu’elle fonctionne avec les deux partenaires, qui vont évoluer ensemble au travers des thématiques qui les concernent ". Comme un professionnel dans sa poche, qu’on sort quand on le veut, à toute heure du jour ou de la nuit !

ZenLove a été construite avec l’aide de thérapeutes de couple et de psychologues, elle aborde une vingtaine de programmes comme la gestion des conflits, la parentalité, la sexualité… " L’idée, c’est que ce soit un déclencheur de dialogue car elle permet d’apprendre et d’aborder des sujets difficiles ." Benjamin Maquet a tenu à la fonction pédagogique de ZenLove : " Nulle part on apprend à vivre à deux et souvent on réfléchit et on agit toujours de la même façon faute de savoir comment faire autrement. Ici, on donne des clés d’enseignement à partir des recherches récentes de professionnels du couple ."

Pour chaque programme, un petit "état des lieux" à travers des questions ouvertes ou à choix multiples permettra de poser un premier diagnostic.

ZenLove, à télécharger sur Apple ou Android, une version gratuite et l’ensemble des programmes pour 39,90 €/an pour un couple.