Ce mardi matin, le centre national de crise et le SPF Santé publique font le point, via une conférence de presse, sur l'évolution de l'épidémie de coronavirus en Belgique.

Selon des chiffres du centre national de crise et du SPF Santé publique, on dénombre ce mardi 876 nouveaux cas de contaminations en Belgique, ce qui porte le total à 12775 personnes officiellement infectées du Covid-19. Parmi ces nombreux nouveaux cas, 467 proviennent de Flandre, 203 de Wallonie, et 189 de Bruxelles. Les données sont non disponibles pour 17 cas.

On déplore le décès de 98 personnes au cours des dernières 24 heures à cause du virus, en plus de 94 autres décès, relatifs aux jours précédents mais seulement comptabilisés ce mardi 31 mars. Ces 192 nouveaux décès font monter le bilan total à 705 depuis le début de l'épidémie dans notre royaume. Parmi eux, une jeune fille de 12 ans a perdu la vie ce samedi 28 mars.

"Aujourd'hui nous vous communiquons le décès d'une jeune fille de 12 ans. C'est un moment émotionnellement très difficile car cela cela touche un enfant et cela touche aussi la communauté médicale et scientifique. Nous pensons particulièrement à sa famille et ses proches. C'est un événement qui est très rare mais qui nous bouleverse", a annoncé Emmanuel André, porte-parole interfédéral, très ému.

Selon Steven Van Gucht, un autre porte-parole, la jeune fille de douze ans est décédée samedi. "Elle a été testée positive au coronavirus. En trois jours, son état s'est soudainement détériorée à cause d'une forte fièvre et elle est décédée samedi", précisait-il. Au journal télévisé de VTM, Van Gucht a précisé que la jeune fille ne souffrait pas de maladie sous-jacente. "C'est ce ce que l'on sait pour le moment, mais on attend des confirmations", a-t-il précisé.

On dénombre 485 nouvelles entrées en hôpital lors de la journée d'hier, ce qui porte le nombre de personnes hospitalisées à 4920. Pendant la même période, 168 personnes ont pu quitter l'hôpital. Au total, 1696 ont pu quitter le milieu hospitalier depuis le début de la propagation du virus en Belgique. De plus, 1021 lits sont occupés en soins intensifs, (94 au cours des dernières 24H), ce qui représente 53% de l'occupation. 786 d'entre-eux nécessitent une assistance respiratoire (94 de plus qu'hier).

Revoir la conférence de presse





Note de la rédaction

Les chiffres officiels du SPF Santé que nous relayons chaque jour ne sont pas le reflet exact de la situation de la propagation du coronavirus en Belgique car seuls les patients hospitalisés sont désormais testés. Néanmoins, s'agissant du seul état des lieux officiel chiffré, nous estimons important de continuer à relayer cette information, qui doit toutefois être relativisée.