Malgré la crise actuelle du coronavirus, le Tour de France espère être organisé cet été. Est-ce que la course au maillot jaune pourrait être le premier Grand Tour de la carrière de Remco Evenepoel ? Nous lui avons posé la question, ce jeudi, lors d’un entretien vidéo avec plusieurs médias. "Non", a-t-il répondu. "On dit souvent que le premier Grand Tour d’un coureur ne devrait pas être le Tour de France, et nous allons respecter ce plan. Le Tour est la course la plus dure du monde et ce ne serait pas la meilleure option de débuter là. Si tout se remet bien ensuite dans le calendrier, le Tour d’Espagne pourrait être une solution. Mais ce n’est pas encore décidé."

Surtout qu’il se concentre désormais sur les Championnats du Monde et pourrait privilégier une autre approche des Mondiaux en évitant la Vuelta.