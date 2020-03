Suite au communiqué de presse signé par les sept teams non-Ferrari se plaignant que l’enquête sur la conformité du moteur Ferrari en 2019 se soit conclu par « un accord confidential » entre les deux parties et accusant la Fédération Internationale de manquer d’équité et de transparence, la FIA s’est défendue en publiant ce nouveau communiqué que nous vous livrons dans son intégralité.

« La FIA a effectué une analyse technique détaillée sur l’unité de puissance Ferrari comme elle a le droit de le faire pour tout concurrent du Championnat du monde de Formule 1 de la FIA.

Des enquêtes approfondies au cours de la saison 2019 ont soulevé des soupçons selon lesquels l’unité de puissance Ferrari pourrait être considérée comme ne fonctionnant pas dans les limites des règlements de la FIA à tout moment.

La Scuderia Ferrari s’est fermement opposée aux soupçons et a réitéré que son unité de puissance fonctionnait toujours conformément aux règlements.

La FIA n’était pas entièrement satisfaite mais a décidé que de nouvelles mesures n’aboutiraient pas nécessairement à une affaire concluante en raison de la complexité de l’affaire et de l’impossibilité matérielle à fournir les preuves non équivoque d’une violation.

Afin d’éviter les conséquences négatives qu’un long litige entraînerait notamment au regard de l’incertitude quant à l’issue de ces litiges et dans le meilleur intérêt du Championnat et de ses parties prenantes, la FIA, conformément à l’article 4 (ii) de son règlement judiciaire et Règles disciplinaires (JDR), a décidé de conclure un accord de règlement efficace et dissuasif avec Ferrari pour mettre fin à la procédure.

Ce type d’accord est un outil juridique reconnu comme une composante essentielle de tout système disciplinaire et est utilisé par de nombreuses autorités publiques et autres fédérations sportives dans le traitement des litiges.

La confidentialité des termes de l’accord de règlement est prévue par l’article 4 (vi) du JDR. La FIA prendra toutes les mesures nécessaires pour protéger le sport ainsi que son rôle et sa réputation en tant que régulateur du Championnat du monde de Formule 1 de la FIA. »