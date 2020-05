L'entraîneur des Blues ne veut pas que le football passe devant les personnes en première ligne.

Après une réunion entre les 20 clubs de Premier League, il apparaît comme de plus en plus probable que la compétition anglaise reprenne ses droits dans le courant du mois de juin, en attendant le feu vert du gouvernement britannique. Mais pour que les entraînements puissent reprendre normalement, tous les joueurs et membres du staff devraient être testés 48h avant la reprise pour que les personnes positives puissent être mises en quarantaine

Une disposition qui dérange fortement l'entraîneur de Chelsea, interrogé par BT Sport : "Quand nous parlons de faire les tests envisagés, nous allons avoir au minimum 70 ou 80 personnes à dépister si nous reprenons l'entraînement", a-t-il déclaré, "Si nous devons faire ces tests régulièrement, c'est très bien. Mais je ne connais pas le nombre de tests effectués pour le personnel soignant et les travailleurs qui font des jobs incroyables sur les deux derniers mois."

"Je ne pense pas que cela me conviendrait, ni à personne d'autre, si nous ne nous assurions pas que les personnes en première ligne soient testées", a poursuivi Lampard qui estime "important que le football reste à sa place vis-à-vis de la société."

Si la volonté est réelle d'une reprise de la Premier League cette saison, celle-ci pourrait se heurter au bon sens de certains de ses acteurs.