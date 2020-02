Il ne lui a fallu que quelques secondes pour déposer sa carte de visite. Pour ses premières minutes sous la tunique blauw en zwart, Krmencik a prouvé que le slogan du Club Bruges "No sweat, no glory" lui allait à merveille. Le Tchèque se distingue plus par son travail et ses courses que par sa technique.

Dès sa première touche de balle, dimanche dernier, l’ancien joueur du Viktoria Plzen a déclenché une course de 40 mètres qui a déstabilisé la défense anversoise. "C’est l’attaquant qui nous manquait. Non seulement il est très efficace mais c’est aussi un pivot qui a la capacité de garder le ballon. C’est un joueur d’appui", analysait Clinton Mata à l’issue de la rencontre à Waregem, mercredi.

(...)