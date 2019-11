La Gantoise et l'Antwerp se sont quittées sur un partage 1-1, dimanche, dans le cadre de la 16e journée de la Jupiler Pro League.

Le 'Great Old' a arraché l'égalisation en toute fin de match grâce à Zinho Gano (90e+4). Roman Yaremchuk avait donné l'avantage aux Gantois. Ce résultat permet au Standard (30 points) de dépasser tant La Gantoise (29) que l'Antwerp (28) et de se hisser à la 2e place.

Trois jours à peine après un match d'alignement, remporté 3-2 par les Anversois, La Gantoise et l'Antwerp se retrouvaient déjà. Comme jeudi, Roman Yaremchuk inscrivait le premier but de la rencontre (21e). Le but impliquait toute la division offensive gantoise: Jonathan David centrait au sol de la gauche, Laurent Depoitre laissait filer le ballon entre ses jambes et Yaremchuk reprenait victorieusement en un temps. C'est déjà le neuvième but de l'Ukrainien depuis le début du championnat.

Il fallait ensuite une détente de Bolat sur une frappe instantanée de David pour empêcher La Gantoise de mener de deux buts après moins d'une demi-heure (26e). Quelques minutes plus tard, le Canadien ne parvenait pas à cadrer sa volée sur la centre de la droite de Yaremchuk (35e).

La deuxième période reprenait par une nouvelle occasion pour David, dont la reprise échouait de peu à côté (48e).

L'Antwerp se montrait alors dangereux via Buta, dont le tir était détourné par Kaminski (56e), et par Mbokani, qui, en bonne position, ne cadrait pas (64e).

L'égalisation anversoise tombait dans les derniers instants de la partie. Sur un long centre de la droite, Plastun et Kaminski se gênaient. Zinho Gano en profitait parfaitement et envoyait le ballon au fond des filets (90e+4).

Les deux équipes se suivent au classement: La Gantoise, 29 points, est troisième avec un point de plus que son adversaire du jour. Toutes deux sont dépassées par le Standard (30), victorieux 1-2 à Eupen samedi. Le Club Bruges est leader avec 36 points