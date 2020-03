La saison de football pourrait se terminer le 31 août ! © Belga N. Ch.

Ce vendredi, une réunion téléphonique s'est tenue avec notamment plusieurs responsables de clubs professionnels. Nos confrères de RMC rapportent ainsi que Noël Le Graët, président de la fédération française, a ouvert le débat en rappelant sa volonté de terminer la saison en cours coûte que coûte, quitte à la prolonger au delà du 30 juin.



Un document d'une cinquantaine de pages a été envoyé par l'UEFA aux différentes fédérations européennes. On y trouve notamment le constat suivant: il sera quasiment impossible de boucler toutes les compétitions en cours avant la fin juin, au vu de l'ampleur prise par la crise sanitaire actuelle. Et ce même en modifiant le format de la C1 et de la C2. Une nouvelle option se présente alors: terminer la saison au 31 juillet ou au 31 août prochains. Ce qui décalerait les tours préliminaires qualificatifs pour les Coupes d'Europe à l'automne.



Les différentes fédérations doivent désormais travailler sur ces scénarios. En trouvant des pistes pour résoudre les différentes problématiques: les contrats qui se terminent au 30 juin, le chômage partiel qui pourrait être instauré par certains clubs et le soulagement de la trésorerie des clubs qui subit une certaine pression en l'absence de revenus.