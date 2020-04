Laszlo Bölöni va-t-il quitter l’Antwerp à l’issue de cette saison ? C’est en tout cas ce que le Roumain aurait déclaré, dans une interview vidéo, au média hongrois M4 Sport.

"Je ne compte pas aller plus loin. Je ne pense pas qu’on peut encore progresser. On a atteint un tel niveau que la prochaine étape serait le titre et cela demande une nouvelle philosophie. De mon côté, je veux rester dans le foot. Je pense pouvoir encore transmettre mon savoir." Ce départ pourrait provoquer l’arrivée de Marc Wilmots à Anvers comme nous l’écrivions le 25 janvier dernier . En attendant, l’Antwerp n’a pas communiqué.