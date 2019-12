Le Real Madrid a eu Alfredo Di Stéfano, le FC Barcelone Johan Cruyff, Anderlecht Paul Van Himst et le Sporting Charleroi Georget Bertoncello. Un génie du ballon rond qui a fait vibrer le Mambourg dans les années 60 et 70. Mais malheureusement Berto a perdu, ce dimanche, son dernier match. Celui qu’il menait depuis de nombreuses années avec sa santé. Diminué physiquement depuis qu’il avait été victime d’un AVC, voici quelques années, le Zèbre du 20e siècle en a refait un en ce début de semaine. Et c’est après avoir dit un dernier au revoir à ses proches ce dimanche, que l’enfant terrible du Mambourg a rejoint à 76 ans le paradis des footballeurs sans avoir réalisé ses deux derniers rêves : voir son Sporting champion et voir son petit-fils Dorian arriver en équipe première de Charleroi.

(...)