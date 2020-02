Après la vareuse "domicile" des Diables, Footy Headlines aurait réussi à s'emparer des photos du maillot extérieur.

On se souvient encore de la polémique liée au maillot rouge avec la "trace de pneu" des Diables rouges pour l'Euro. Ce dernier n'avait, c'est le moins que l'on puisse dire, pas fait l'unanimité lors de sa sortie. Aujourd'hui, le site internet footyheadlines a dévoilé le maillot extérieur des Diables pour la compétition cet été. Ce n'est pas une surprise totale (contrairement au premier maillot) dans le sens où on connaissait le changement de logo et le fait qu'il allait être blanc.

L'Union Belge n'a, pour le moment, pas encore commenté l'information.