"La semaine prochaine, j'ai 71 ans. Cela a été beau. Je quitte mon job d'entraîneur, et je veux à présent enfin profiter de plus de temps pour moi et ma famille. Le football m'a pris tout mon temps. Je veux profiter à présent, mais je continuerai à suivre le football bien sûr." Tels sont les mots que Georges Leekens a prononcés ce lundi pour l'agence Belga.

Après une carrière débutée en tant que joueur en 1969 jusqu'à son dernier contrat comme coach principal pour le Tractor FC en Iran en 2019, Long Couteau se retire. En cinquante ans, Tonton Georges a été un personnage haut en couleur du football belge. Autant pour sa sincérité désarmante que ses déclarations qui ont bâti sa légende. Retour sur une carrière qu'il a jugée lui même comme "fantastique et palpitante".