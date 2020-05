Cette semaine, nous vous proposons une série sur les acteurs les plus influents dans différents sports majeurs en Belgique. Aujourd’hui : le top 20 des personnalités qui font le foot avec le classement de 6 à 20.

6) Marc Coucke (Président Anderlecht)

Marc Coucke a été l’un des ambianceurs du football belge de ces dernières années. D’abord à coups de farandoles et de gros investissements à Ostende puis en rachetant Anderlecht à la surprise générale. Le pharmacien de formation a découvert l’univers du haut niveau et a encore plus fait parler de lui.