Au lendemain de leur retentissant succès face à la Lituanie, les Belgian Lions se sont envolé pour le Danemark et l’étape suivante de ce tour de qualification à l’Euro 2021.

Levés de grand matin après avoir rallié depuis Mons leur hôtel bruxellois, la nuit a été courte pour les Lions qui étaient à l’aéroport dès 7h30. Dario Gjergja en particulier avait des petits yeux: «J’ai dormi deux heures ! Après notre arrivée à l’hôtel vers 1h du matin, on a de suite visionné et débriefé la rencontre jusqu’à 3h30 ».

Croisés dans les couloirs de l’aéroport, les Lituaniens n’avaient pas meilleurs mine. Eux non plus n’avaient pas dû dormir beaucoup !

Arrivés à leur hôtel dans la grande banlieue de Copenhague, les Belgian Lions ont d’abord pris un peu de repos avant de retrouver le parquet pour un premier entraînement sur le sol danois. Un peu de shooting, de la tactique mais surtout une grosse séance de stretching sous la conduite du préparateur physique Peter Sempels.

A noter que Kevin Tumba fête ce dimanche ses 29 ans.