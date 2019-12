Quand sa compagne n’est pas là, il se pose dans son canapé, allume sa télé et bouffe du football. "Même quand elle est là, je regarde beaucoup de matchs", plaisante-t-il. L’Angleterre, la France mais surtout la Belgique font partie de sa short-list de compétitions à suivre de près. "Bon, je ne vais pas me battre pour regarder un duel de milieu de tableau mais Anderlecht, Bruges et La Gantoise font partie des équipes que je suis tous les week-ends."

Êtes-vous donc surpris de la situation d’Anderlecht ?

"Le club a été repris quand j’étais là. Par rapport aux débuts de Marc Coucke, je sens un nouveau vent souffler au RSCA. À terme, je pense que le plan va réussir."

Vous croyez donc au projet…

(...)