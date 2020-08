Après les derniers huitièmes de finale, disputés le week-end dernier, la Ligue des Champions entrait dans sa dernière phase avec le début des quarts de finale. Ce mercredi, à Lisbonne le Paris Saint-Germain affrontait l'Atalanta, grande surprise de la compétition jusqu'à présent.

Pasalic a ouvert le score peu avant la demi-heure d'une belle frappe enroulée alors que Neymar a obtenu deux belles opportunités avant et après ce but. Au cours des 45 premières minutes, il y a eu des occasions des deux côtés. Le PSG, avec un Neymar en grande forme, aurait pu revenir au score.

En seconde période, l'Atalanta a tenu bon et résisté aux différentes offensives d'un PSG pas très inspiré et dangereux jusqu'en toute fin de match.

A la 90 ème minute de jeu, Marquinhos a égalisé en prolongeant une frappe croquée de Neymar au fond des filets. Quelques minutes plus tard, après une belle action menée par Neymar et Mbappé, Choupo-Moting a mis le deuxième but des Parisiens.

Tim Castagne est monté à la 82ème minute de jeu.

