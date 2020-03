L’ultime journée de phase classique ne pourra pas se jouer ce dimanche. C’est l’une des mesures prises jeudi soir par le gouvernement suite à l’épidémie de coronavirus.

Dimanche, les stades de football seront fermés. Tous, sans exception. De la P4 à la D1A, elle qui espérait encore incruster sa dernière journée de phase classique in extremis.

Les mesures prises jeudi soir par le gouvernement fédéral ont changé les plans de la Pro League. On ne pourra rejouer au football chez nous que le samedi 4 avril, au plus tôt. Dans trois semaines.

Une décision historique qui va impacter tout le monde du football professionnel. Les questions sont nombreuses.

Les playoffs annulés cette saison ?

Comment va se terminer cette saison 2019-2020 en Pro League ? Tout le monde se pose la question et personne n’a encore la réponse. C’est l’évolution de l’épidémie de coronavirus qui décidera.

Si le football peut reprendre ses droits le 4 avril, la Pro League n’aura pris qu’une journée de retard. Au lieu du début des playoffs, on jouera la dernière journée de phase classique. Il ne serait donc pas impossible de rattraper le temps perdu et de terminer le championnat avec les playoffs.

Mais le calendrier de la Pro League est serré. Si les mesures sont étendues au-delà du 3 avril, il deviendra très vite impossible de caser tous les matchs prévus en playoffs.

L’Euro reporté pour gagner du temps ?

Il y aura alors deux solutions pour la Pro League.

Premièrement : annuler les playoffs et se baser sur la phase classique pour désigner le champion (le Club Brugeois) et les Européens (Charleroi, Gand, l’Antwerp et le Standard, dans un ordre encore à déterminer). Le descendant, lui, est de toute manière connu via cette phase classique.

Deuxièmement : jouer les playoffs en étirant la saison jusqu’au mois de juin. Ce sera possible si l’UEFA décide de reporter l’Euro à l’été 2021. Ce qui permettrait aussi de boucler les Coupes d’Europe. La réponse tombera mardi prochain. En attendant, la Pro League ne pourra décider grand-chose dans cette situation exceptionnelle.

Les Diables privés de match et de leur centre ?

Ce lundi, Roberto Martinez doit donner sa liste des Diables retenus pour le rassemblement. Mais quel rassemblement ? Le tournoi au Qatar est annulé et l’équipe nationale ne pourra même pas compter sur son centre d’entraînement à Tubize.

La fédération a annoncé que “toutes les activités programmées au Belgian Football Centre à Tubize sont suspendues jusqu’à nouvel ordre. Toutes les annulations demeurent en vigueur jusqu’au 31 mars.”

On voit donc mal ce que Martinez pourrait faire de ses Diables pendant une dizaine de jours. Pas de match, pas de lieu d’entraînement… Le report possible de l’Euro pourrait de toute manière changer totalement la donne.

Quid des entraînements pour les joueurs ?

Pas de match et sans doute pas de rassemblement international. Que vont faire les footballeurs jusqu’au 3 avril ? S’entraîner ? Oui, à condition d’en avoir le droit.

Une séance d’entraînement d’un joueur est-elle un emploi ou une activité récréative, comme celles qui sont interdites par le gouvernement ? Jeudi soir, beaucoup de footballeurs étaient inquiets. Certains ont même téléphoné directement aux journalistes : pourront-ils s’entraîner ou non ce vendredi ?

Jeudi soir, la Pro League, elle-même, était encore incapable de répondre à la question. Elle prenait ses renseignements auprès des pouvoirs politiques.

Si les footballeurs sont aussi privés d’entraînement, cela signifiera que le championnat ne pourra pas reprendre dès la levée des mesures. Ils devront repasser par une case préparation, même courte, avant de pouvoir reprendre la compétition.

Quel impact financier pour les clubs ?

Qu’ils puissent s’entraîner ou non, les footballeurs continueront à être payés pendant cette période creuse. Les rentrées seront par contre nulles pour les clubs.

Même si on parle beaucoup des droits TV au moment d’évoquer la trésorerie des clubs, les recettes aux guichets restent un apport financier important.

Au Standard, on chiffre la recette d’un match à domicile à 500 000 €, parfois un peu plus, parfois un peu moins, selon l’affiche. En prenant en compte plus de paramètres, comme les recettes des bars et des restaurants, Anderlecht estime même une recette pour un match à domicile à 1,2 million. Et même jusqu’à 1,4 million face à un adversaire du G5. De sacrées sommes..

Si les playoffs devaient être annulés, cela aurait aussi un impact marquant sur les comptes des clubs. La demi-douzaine de rencontres à domicile perdue coûterait beaucoup d’argent. Au Standard, on a déjà fait une première estimation de ces pertes éventuelles : entre 2,5 et 3 millions d’€. Le prix d’un beau transfert…