Alors que le PSG s'est qualifié contre Dortmund, Liverpool s'est cassé les dents contre l'Atletico Madrid, qui est venu pour défendre.

Cela faisait trois saisons que le PSG n'avait plus atteint les quarts de finale de la Ligue des Champions de football. Battus 2-1 à l'aller, les champions de France ont infligé un 2-0 au Borussia Dortmund au match retour joué à huis clos dans le Parc des Princes. Grâce à Neymar (28e, 1-0) et Juan Bernat (45e+1, 2-0), le PSG rejoint l'Atalanta Bergame et Leipzig en quarts de finale. Titulaires avec Dortmund, Thorgan Hazard et Axel Witsel ont été remplacés respectivement à la 68e et 71e minute. Les Allemands ont terminé à dix à la suite de l'exclusion d'Emre Can (89e). Le PSG, sans Thomas Meunier suspendu, a débuté la rencontre en faisant circuler le ballon de manière très appliquée et en réalisant un pressing haut quand il le perdait. Les Sangermanois ne faisaient pas tanguer pour autant le bloc allemand et Roman Burki a passé une soirée tranquille jusqu'à ce qu'il doive écarter du pied une frappe croisée d'Edinson Cavani (25e). Mais le gardien allemand n'a rien pu faire quand Neymar, lâché par Achraf Hakimi, a repris d'une tête plongeante un coup de coin d'Angel Di Maria (28e, 1-0).

Le Borussia n'était pas amorphe et le PSG a eu besoin du soutien défensif de Neymar pour mettre la pression sur le porteur du ballon. Hazard s'est créé une opportunité mais après avoir piqué le ballon dans les pieds de Presnel Kimpembe, le Diable Rouge a trop croisé sa frappe (41e). Une erreur que n'a pas commise Bernat, esseulé dans le rectangle, sur un centre de Pablo Sarabia (45e+1, 2-0).

En seconde période, le PSG s'est mis en mode gestion même si sur un coup franc de Di Maria, Burki a dû s'envoler pour repousser la frappe enroulée de l'Argentin (54e). La montée au jeu de Kylian Mbappé à la place de Sarabia (64e) n'aura pas changé grand-chose. Au contraire, les Allemands ont pris l'initiative et sans une déviation d'Idrissa Gueye, Keylor Navas aurait été surpris par un envoi de Julian Brandt (77e).

Le Borussia a encore forcé le PSG à reculer mais celui-ci a tenu alors que les esprits se sont échauffés et que Can s'est fait exclure pour avoir bousculé Neymar (89e).

Le tenant du titre éliminé

Liverpool, tenant le Ligue des Champions a été sorti dès les huitièmes de finale de l'édition 2019-2020. Les hommes de Jürgen Klopp, avec Origi monté au jeu à la 106e minute, ont été battus 2-3 à domicile après prolongations par l'Atlético Madrid où Yannick Carrasco est resté tout le match sur le banc.

Les Colchoneros s'étaient imposés 1-0 au match aller à Madrid.

Wijnaldum (43e, 1-0) avait permis aux Reds d'arracher le droit à la prolongation. Avec la réalisation de Firmino (94e, 2-0), les leaders de la Premier League pensaient avoir fait l'essentiel. C'était sans compter sur Llorente, qui a frappé à deux reprises (97e 2-1, 105e+1, 2-2), et Morata (120e+1, 2-3), qui a cloué le dernier clou au cercueil des Reds.

Après l'élimination mardi de Tottenham par Leipzig, les deux finalistes de la précédente Ligue des Champions sont écartés dès le premier tour de la phase par élimination directe.

