A l'Euro 2020, les Diables croiseront donc la route de la Russie, du Danemark et de la Finlande.

Si les Diables rouges n'ont pas hérité du groupe de la mort, ils auront néanmoins la difficulté de jouer deux fois contre des pays hôte, à savoir le Danemark et la Russie. Reversés dans le groupe B du prochain Euro, les hommes de Roberto Martinez connaissent certains adversaires mieux que d'autres.

S'ils ont joué à deux reprises contre la Russie, ils n'ont plus affronté le Danemark et la Finlande depuis un certain temps (19 et 3 ans). Quels sont les atouts ? Leurs faiblesses ? Présentation des prochains adversaires de la Belgique.

(...)