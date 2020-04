Il est hors de question que le Sporting lève l’option dans son contrat. Fatigué par le football, il n’a (mal) joué que 530 minutes.

Même si - par miracle - le championnat devait encore reprendre, Samir Nasri (32 ans) a joué son dernier match pour Anderlecht le 4 octobre 2019, à Charleroi (1-2). L’heure de dresser un bilan. Guère reluisant avec six titularisations et 530 minutes de jeu. De quoi faire de lui le flop de la saison. Et il est forcément hors de question de lever l’option dans son contrat.

Pourtant, Anderlecht avait sorti le grand jeu pour annoncer sur Twitter son arrivée, le 5 juillet dernier. Neuf mois plus tard, les termes utilisés font rire. "Du pays des rois. Un autre guerrier est arrivé. Plus tranchant qu’une épée. Plus rapide qu’un cheval. Un prince rejoint l’autre. Le petit prince est arrivé."

