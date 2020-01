Premier match et premier combat dantesque : Darcis a fait le show d’entrée à Sydney.

Un peu plus et on se serait cru à la Coupe Davis. Alors que la nouvelle compétition de l’ATP essuie les plâtres en cette première semaine de la saison, elle a déjà trouvé un bout d’âme grâce à la performance du Liégeois. En trois sets (6-4, 6-7 (4), 7-5) et 3 h 10 de jeu face au Moldave Alexander Cozbinov, il a fait oublier au public que ce match n’opposait pas des top 10 mais un 157e mondial de 35 ans et un 818e mondial de 24 ans passé professionnel l’an dernier après quatre ans sur le campus de Las Vegas.

Mené 3-1 d’entrée, puis en tête 6-4, 4-1, le bientôt retraité Darcis a vu son rival revenir dans la partie comme une fusée et ne plus rien lâcher. Le Shark prendra sa retraite après l’Open d’Australie mais ce n’est pas pour ça qu’il est ici en tournée de gala : il a mouillé tous les coins de son maillot pour apporter le premier des trois points victorieux de la Belgique.

(...)