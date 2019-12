Notre consultant est revenu sur les prestations décevantes du Belgo-marocain depuis le début de la saison.

Le Standard a vécu un mois de décembre assez catastrophique avec deux défaites et deux partages. Un des symboles de cette méforme est sans doute Mehdi Carcela. Le Belgo-marocain évolue en-dessous de son niveau depuis le début de la saison et ne semble pas concerné. Notre consultant, Alexandre Teklak pose donc la question: "Où est la motivation de Carcela aujourd'hui ? Je ne suis pas déçu de ses prestations car on a vite compris qu'il ne jouerait pas les premiers rôles cette saison au Standard."

L'ancien joueur de Mouscron se demande également quelle est sa relation actuelle avec son entraîneur Michel Preud'homme : "Je ne suis pas sûr qu’il soit encore le numéro un dans la tête de Michel Preud’homme. Il faut être honnête, il a fait beaucoup pour lui mais n’a pas toujours eu la réponse attendue. C’est décevant parce que c’est un gars qui a un talent incroyable, un des plus talentueux de notre championnat. Il a dû se passer un truc car tu ne peux pas perdre ton niveau comme ça en une saison. C’est très mystérieux"

