La première étape de la course argentine a été marquée par une grosse chute collective, à 3,5 kilomètres de l'arrivée.

Cette chute a fait perdre tout espoir à Remco Evenepoel de bien figurer au classement général mais à l'heure d'écrire ces lignes, nous n'avions pas plus d'informations sur l'état de santé du jeune coureur belge, ni sur son retard exact à l'arrivée. Seule certitude, il était touché aux épaules mais a bien terminé la course. De son côté, signalons que Julian Alaphilippe était bien dans le premier peloton à l'arrivée puisqu'il a lui-même lancé le sprint pour son équipier Hodeg.Un sprint qui s'est joué avec un peloton réduit, donc. Le Français Rudy Barbier (Israël Start Up Nation) a surgi dans les derniers mètres, coiffant au passage les favoris Hodeg (5e), Sagan (6e) et Gaviria (9e). Belletti et Contte complètent un top 3 surprise.