Michel Preud’homme l’a annoncé il y a quelques semaines : le mercato de janvier devrait être calme côté liégeois. Mais cela ne veut pas dire qu’il n’y aura aucun mouvement. Tour d’horizon.

Les postes ciblés

Les blessures de Noë Dussenne et, surtout, de Merveille Bokadi (ligaments croisés tous les deux) ont considérablement déforcé l’axe défensif liégeois en première partie de saison. Et cela s’est payé en fin d’année civile. Si Dimitri Lavalée a su saisir sa chance en défense centrale derrière le duo Vanheusden-Laifis, ce fut plus compliqué au sein de l’entrejeu, derrière Gojko Cimirot et Samuel Bastien. La blessure du premier, à Mouscron début décembre, et celle du deuxième fin 2019 ont mis en lumière cette réalité.

(...)