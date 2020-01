Frankie Vercauteren a fait le point sur son noyau avant le match contre Bruges.

"Anthony Vanden Borre est affilié. Il pourrait donc jouer, mais ce match tombe un peu trop tôt pour lui. Bakkali ne s'est pas entraîné ces deux trois derniers jours, il est out. Nasri pourrait peut-être faire partie du groupe, on verra demain. Roofe s'est entraîné individuellement, on verra s'il est sélectionnable. J'ai eu un entretien avec Didillon: il est disposé à prendre place sur le banc. Par contre, je lui ai dit ce que j'attends de lui au niveau de son attitude."

Le seul nouveau dans le groupe est l'arrière droit panaméen Murillo. "Il répond aux attentes. Il s'est bien intégré. Sa vitesse n'est pas son seul point fort, il est assez complet. Il entre en ligne de compte pour dimanche."

La révolution de palais au sein du club n'est pas une excuse pour Vercauteren. "Il y a aussi eu le Salon de l'Auto et le Soulier d'Or. Mais on a tout fait pour que le groupe soit focalisé sur Bruges."

Le match en Coupe a montré qu'il y avait un énorme écart entre les deux équipes. "À certains moments du match", nuance Vercauteren. "Tout le monde a oublié que nous avons connu de bonnes périodes en première mi-temps. Si on est devenu plus fort entre-temps? Oui, mais j'ai lu que Bruges a aussi haussé son niveau. C'est une bonne chose pour le match."