TOURNAI Il y a trois ans, l'opération Falcon était lancée aux Etats-Unis afin de débusquer les clients des sites Internet à caractère pédophile pornographique partout dans le monde. Généralement, les internautes qui fréquentent ces sites illicites sont identifiés par les enquêteurs grâce à la carte de crédit qu'ils utilisent pour fréquenter les sites.

Cette enquête de grande envergure a eu des retombées dans notre pays et notamment dans la région du Hainaut occidental. Une dizaine de perquisitions ont été menées il y a quelques mois et du matériel a pu être saisi. C'est ainsi qu'un policier et un prêtre ont été interpellés en avril dernier.

À présent, leurs dossiers bouclés par le SJA ont été transmis au parquet de Tournai. Une instruction a été ouverte par la juge d'instruction Bastin. Mais difficile d'en savoir beaucoup plus d'un point de vue judiciaire, la magistrate est actuellement en congés. Cependant, les deux individus ne sont pas actuellement en détention préventive et leur inculpation ne leur a, semble-t-il, pas encore été signifiée.

Religieux écarté

Pour ce qui est du policier, il serait domicilié à Tournai mais il ne fait pas partie des forces de police du Tournaisis, exerçant ses activités professionnelles ailleurs. L'enquête étant en cours, les forces de l'ordre ne se montrent guère locasses et on ignore encore l'identité du pandore concerné. Quoi qu'il en soit, des mesures disciplinaires préventives existent au sein des forces de l'ordre pour faire face à des situations pareilles.

On en sait nettement plus concernant le prêtre impliqué dans cette affaire de pédopornographie. Il s'agit de Jean-François Gysels, 39 ans. Ce Tournaisien d'origine était jusqu'il y a peu de temps curé à Rumes et à Brunehaut ainsi qu'administrateur du doyenné d'Antoing.

Qui plus est, le religieux venait d'être nommé doyen de Comines. Une décision qui a immédiatement été cassée lorsque le scandale a éclaté. Conscient de la gravité de ses actes, l'homme est en aveux.

Sans attendre la décision de la justice et face aux rumeurs qui ont rapidement couru dans les paroisses placées sous la responsabilité du curé, les autorités religieuses tournaisiennes ont pris des mesures d'écartement radicales à l'égard de l'abbé Gysels.

Sophie Deghilage

L'église Saint-Aybert de Bléharies, dans l'entité de Brunehaut, faisait partie des paroisses dont l'abbé Gysels avait la charge. (Deghilage)

Mise à jour du 25 juillet 2012 : par jugement prononcé par le tribunal correctionnel de Tournai en 2009, Monsieur Gysels a finalement été condamné à une peine d'emprisonnement de 6 mois avecc sursis probatoire. © La Dernière Heure 2006

Mise à jour du 18 janvier 2023 : le 27 septembre 2021, la Cour d'appel de Mons a rendu un arrêt qui accorde à Monsieur Gysels la réhabilitation relativement à la condamnation dont il a fait l'objet pour possession d'emblème, objets, films, photos ou autres supports visuels en matière de pornographie enfantine.