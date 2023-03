Avec sa moustache savamment taillée, son ventre rebondi, son accent flamand (west-vlaanderen, aalst u blief) typique, nul doute : le patron des cuisines Dovy est un sacré bonhomme. Sur lequel on pourrait apposer un gros cachet made in Belgium, que le plan de travail de ses cuisines, tout aussi belges, n’absorberait pour rien au monde.

Donald Muylle, mondialement connu en Flandre, commence à l’être aussi chez nous, avec des spots publicitaires (télé et radio) très… old-school où le CEO se met en scène et qui font un carton depuis que la marque a décidé de s’attaquer au marché francophone belge.

Trois questions à M. Muylle.

C’est quoi, la différence Dovy, par rapport à Eggo, Ixina et les autres ? Et quelle est votre stratégie pour conquérir le marché francophone ?

"Nous construisons tout nous-mêmes dans notre usine à Roulers, où nous disposons d’un parc de machines très sophistiqué, spécialement conçu pour livrer du sur-mesure. On travaille sans intermédiaires, ce qui nous fait gagner en compétitivité. Nos cuisines ne coûtent pas plus qu’une cuisine de série, mais elles sont faites sur-mesure. Et elles sont belges ! Nous voulons surtout convaincre le client en lui livrant une cuisine de qualité, sur-mesure et à un prix serré, comme nous le faisons déjà dans le reste du pays. Nous avons aussi l’ambition de nous rapprocher des francophones : déjà présents à Awans et à Tournai, nous sommes en train de construire une succursale à Namur. Sans oublier Rhode-Saint-Genèse, très francophone, et nos 17 magasins en Flandre."

Dans vos pubs, vous ne cessez de vanter le fameux stratifié…

"Ce n’est pas du bluff ! Les autres cuisines, standard, utilisent de la mélamine, une fine pellicule d’une épaisseur de 0,1 mm sur une plaque. Chez Dovy, on utilise du stratifié, même à l’intérieur des placards : une pellicule complète d’une épaisseur de 0,8 mm. L’avantage pour le client est clair : une cuisine en stratifié est beaucoup plus solide, résistante aux chocs et à l’abrasion."

Franchement : votre accent, le ton atypique, nature, limite ringard de vos pubs… C’est calculé ? Histoire de jouer sur la fibre belge, du bon Flamand ?

"Non ! J’ai toujours fait des affaires de façon honnête et je pense que cela transpire juste dans la pub. Ce n’est pas du show, je ne peux pas dissimuler mon flair naturel, puisque je reste qui je suis… Après, je pense bien sûr que les cuisines Dovy sont les meilleures. Nous avons quand même le droit d’être un peu chauvins et de compter nos cuisines belges auprès des meilleures du monde non ?"

Alexis Carantonis