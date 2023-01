Les services des cellules de reconversion sont à la mesure des besoins de leurs bénéficiaires. Au minimum, il faut y passer 10 heures par mois. Mais cela peut être beaucoup plus, au travers notamment de formations à la carte dispensées par des sous traitants. Ingénieur en soudure, Gilles en a fait l’expérience : il comptait six années d’ancienneté chez Caterpillar quand son licenciement lui a été notifié.

"Je m’occupais des lignes de production de l’atelier de mécano-soudure", explique-t-il. "La restructuration m’a permis de me réorienter vers l’immobilier. J’ai bénéficié d’un bon accompagnement pour me préparer à passer du statut d’employé à celui d’indépendant. La cellule m’a aidé dans mes démarches pour la création d’une entreprise. Un coaching personnel m’a permis de bien identifier mes besoins en qualifications : c’est dans ce cadre que j’ai engagé un MBA en développement immobilier à la Solvay Business school. Je l’ai complétée par des modules de formation à l’IPW pour le Patrimoine et à la connaissance des marchés publics. Cela m’a mis en confiance pour relever mon nouveau défi professionnel."

Autre exemple : celui de Walter Genin, informaticien de Caterpillar qui s’est renconverti dans l’enseignement. "Je travaillais dans l’entreprise depuis 19 ans quand j’ai reçu mon C4. Comme je ne pouvais pas bénéficier de la prépension, j’ai décidé de mettre mon expertise au service de l’enseignement. J’ai suivi une formation de 14 semaines qui m’a permis d’obtenir un contrat de remplacement dans le secondaire. Je suis à nouveau en recherche d’emploi mais préparé à saisir une nouvelle opportunité, même si elle est limitée dans le temps."

En fait, la cellule de reconversion aide les travailleurs à tourner la page pour commencer à écrire un nouveau chapitre de leur vie professionnelle. Elle s’efforce de mettre toutes les chances de succès de leur côté.

