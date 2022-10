L'avis de l'expert: N’Diaye n’est pas (encore) un phénomène à la Babayaro

Il était bien parti pour devenir la sensation à Anderlecht, le jeune Moussa N’Diaye (20 ans). Peter Verbeke l’a trouvé pour deux fois rien à Barcelone B. Ses premiers matchs avec les A - à Malines, à West Ham et contre Bruges - il les a joués comme s’il était titulaire à Anderlecht depuis des années. À Waregem, toutefois, il n’était que l’ombre de lui-même. Après son erreur de marquage sur Vossen, il n’a plus rien fait de bon. Felice Mazzù a déjà voulu le remplacer dans le courant de la première mi-temps, mais il a finalement attendu le repos.

Son style fait un peu penser à celui du Nigérian Celestine Babayaro, également un arrière gauche. Babayaro avait 16 ans quand Johan Boskamp l’a lancé, également dans un match contre Malines (défaite 0-1), en novembre 1994. Il n’avait plus disparu de l’équipe et avait été transféré à Chelsea, en 1997, pour une somme beaucoup trop basse qui dépassait à peine les 2,5 millions. On ose espérer que N’Diaye ne sera pas enterré sur base de sa mauvaise mi-temps. Le garçon a du potentiel et il a tout pour réussir à Anderlecht et ensuite dans un plus grand championnat. Mais il devra apprendre à se remettre d’un échec.