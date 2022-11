C’est officiel : The Sandman bénéficiera d’une deuxième saison.

Bonne nouvelle pour les fans du très cher roi des rêves: The Sandman aura une saison 2 sur Netflix

Avec des chiffres d'audience aussi remarquables (328 millions d'heures de visionnage durant son premier mois de diffusion, soit mieux que Lupin), le renouvellement de la série The Sandman aurait dû s'apparenter à une formalité. Et pourtant, il a fallu attendre trois mois après sa diffusion pour que Netflix donne son feu vert. Pour une raison toute simple : les onze premiers épisodes auraient coûté la bagatelle de 165 millions de dollars. Cela fait cher le voyage au pays du roi des rêves et à ce tarif-là, les attentes étaient très élevées en termes d'audience.

Le concepteur du roman graphique sur lequel s'appuie la saga, Neil Gaiman, en a profité pour annoncer que "des histoires étonnantes attendent Morpheus et les autres (sans parler des membres de la famille des Infinis encore à rencontrer). Et Lucifer attend le retour de Morpheus en enfer".

Aucun autre détail n’a été fourni concernant le nombre de volets ou la diffusion de cette deuxième saison. Mais les fans vont de nouveau pouvoir s’évader avec Rêve, et c’est bien l’essentiel.