Des supporters anderlechtois sont rentrés dans le stade

Spécialiste Anderlecht et Diables rouges

Cela ne les a pas empêchés de tenter le coup… et même de réussir. Plus de 300 supporters étaient annoncés mais tous n’ont pas pu voir le match. Les plus chanceux sont aussi bien rentrés par les portiques officiels que par les bois derrière le Jysk Park. Ils se sont montrés assez discrets durant le match. En cas de contrôle, les forces de l’ordre avaient ordre de les ramener hors du périmètre de sécurité autour du stade.