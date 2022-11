Ils ont déjà roulé leur "Euro"

Les amateurs des sensations fortes et d’exploits sportifs le savent, ce week-end, le circuit de la Citadelle, à Namur, va accueillir les championnats d’Europe de cyclo-cross. Six titres seront mis en jeu, chez les juniors, espoirs et élites, hommes et dames. Avant cela, vendredi, pas moins de dix-sept maillots seront attribués dans autant de catégories des masters à travers quatre courses différentes.

Beaucoup d’entre eux étaient ce mercredi à l’entraînement sur le tracé qu’a dessiné Erwin Vervecken, l’ancien triple champion du monde de la spécialité. Avec eux, des lecteurs ont participé à une organisation d’AG Assurances et de la DH-Les Sports qui a permis à une quinzaine d’entre eux de s’initier à la discipline et de participer à une reconnaissance du tracé sur lequel auront lieu les épreuves ces prochains jours.

Parmi ces heureux, encadrés par Filip Meirhaeghe, l’ancien champion du monde et vice-champion olympique de vtt, et Rudy De Bie, l’ancien sélectionneur national de cyclo-cross, se trouvaient deux Gembloutois, Clément Pinget et son jeune fils Rémi, 11 ans.

"C'était une belle journée", se réjouit le Namurois. "Nous avons d'abord effectué ensemble le parcours, sous la conduite de Filip et Rudy, en nous arrêtant à plusieurs endroits stratégiques. Ils nous ont guidés et donné des conseils pour les descentes et différents passages compliqués. On a fait ensuite plusieurs tours, pendant une petite heure."

Les deux pratiquants (le père fait quelques courses par an, le fils effectue des "kids trophy" dans sa région et des manches du Challenge Bensberg à Liège) ont pu mesurer l’exacte difficulté du parcours.

"Il fait sec mais c'est déjà dur", poursuit Clément. "C'est bien plus technique et difficile que ce dont on peut se rendre compte à la télévision ou même, comme ça a été notre cas à plusieurs reprises, en venant au bord du circuit. Il y a des pierres, des racines, des traces bien marquées. Par exemple dans le dévers qui, même s'il est sec, reste extrêmement compliqué."

Comme tous ceux qui s’y sont entraînés, les deux Namurois ont découvert les modifications que Vervecken a apportées à son tracé.

"Le circuit reste très semblable à ce qu'on connaît", dit Pinget père. "Mais la finale est plus dure avec une montée supplémentaire qui revient et se termine à 250 mètres de l'arrivée. Avant cela, il y a également une boucle en plus autour du Théâtre de Verdure."