La montagne est Belge avec Maximilien Drion

C’est un titre européen que la Belgique n’attendait pas. Tant au niveau de la discipline - le trail -. Mais aussi de l’athlète - Maximilien Drion -, soutenu par l’Adeps dans l’optique de l’arrivée du ski-alpinisme aux Jeux olympiques d’hiver à Turin en 2024. Son sacre de champion d’Europe de trail glané début juillet en Espagne, alors que tous les regards étaient tournés vers les exploits de Wout van Aert sur le Tour de France, ne sort cependant pas de nulle part.

Originaire de Lasne, le double champion de Belgique de trail qui s’alignera sur les Mondiaux de trail en Thaïlande à partir de ce vendredi est plutôt une exception que le produit d’un système.

Très jeune, il quitta la Belgique pour accompagner sa famille à Vercorin, petit village suisse du Val d'Anniviers d'où on peut deviner le parcours reliant Sierre à Zinal, la mythique course de montagne qui fait rêver plus que tout au monde Maximilien Drion. C'est là, alors qu'il avait à peine 10 ans, qu'il développa son amour pour la montagne et son goût pour le sport. Ou plutôt les sports, puisqu'il jongle avec succès entre le ski-alpinisme et le trail selon les saisons. "Je suis profondément passionné par ce que je fais : la montagne, le trail et le ski-alpinisme. Après dix jours sans sport, j'ai les jambes qui me démangent."

Il ne faut pas toujours choisir

Premier Belge victorieux d'une manche de Coupe du monde en ski-alpinisme, en 2021, ne lui demandez pas de faire un choix : "Aujourd'hui encore, il m'est impossible de choisir entre le ski-alpinisme et le trail. Chacun de ces sports, parfaitement complémentaires, occupent la moitié de mon année, avec la même envie. Jamais je n'en garde sous le pied afin de préparer l'autre saison qui arrive."

À 25 ans, Maximilien Drion a passé plus d'années en Suisse qu'en Belgique, où il a pris la bonne habitude de revenir en début de saison de trail pour une tournée de courses qu'il a, depuis deux ans, toutes gagnées. "La Belgique, ce n'est pas qu'une nationalité et un drapeau à côté de mon nom", coupe-t-il. "Je me sens encore profondément belge et je suis fier de représenter mon pays. Le choix ne s'est jamais réellement posé. Au quotidien, par contre, mon style de vie, ma pratique ou mes sports sont plus proches de ceux d'un Suisse que d'un Belge."

Si Maximilien Drion ne peut plus compter sur l'effet de surprise lors des Mondiaux, il n'en sera pas moins ambitieux en Thaïlande : "Jouer les premiers rôles est toujours un objectif." Et il peut regarder l'avenir avec optimisme. Ses disciplines rencontrent un engouement comme jamais et son récent sacre européen lui permet d'ouvrir de nouvelles portes. "Un titre, ça parle évidemment à plus de monde qu'une victoire sur une course. C'est à la fois plus porteur et vendeur. Ça a changé quelques petites choses, mais pas ma vie non plus", sourit-il. "Mais, moi, je me définis toujours et d'abord comme un passionné de montagne, de trail et de ski-alpinisme avant d'être un champion d'Europe."