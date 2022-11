L'Union ne dramatise pas: "Pas scandaleux de perdre face à Berlin"

L'Union ne finira donc pas invaincue dans cette phase de poules d'Europa League. La déception était présente malgré la première place déjà acquise avant la rencontre. "Nous sommes déçus car nous ne voulons jamais perdre, avance Senne Lynen. Mais quand on est sorti du vestiaire, tout le monde a réalisé ce qu'on a fait dans cette compétition et nous pouvons être fiers. Nous aurions dû créer un peu plus d'occasions mais nous avons tout de même fait de bonnes choses. Il y avait de l'enthousiasme et de la volonté mais il a manqué l'efficacité."

La campagne européenne de l'Union reste phénoménale avec 10 points sur 18 et une qualification pour les huitièmes de finale qui auront lieu en mars. "Il n'y a rien de scandaleux de perdre 0-1 contre le leader de la Bundesliga, avance Lynen. Il ne faut pas oublier que nous restons l'Union et que nous venons de loin. Nous avons un groupe très ambitieux. Nous verrons le tirage, ce ne seront que des grosses équipes. Si on m'avait dit il y a deux ans qu'on allait peut-être affronter Barcelone en huitièmes de l'Europa League, j'aurais rigolé…"

Karel Geraerts regrettaient cette sorie manquée : "Je suis un gagneur né, donc cette défaite me fait mal, mais attention, on n'a pas été baladés par le leader de Bundesliga. Il nous a manqué de la justesse technique quand on a eu le ballon. Peut-être qu'il manquait aussi 5 % à mes joueurs parce qu'on était déjà qualifiés. Mais on mérite notre place dans ce groupe et c'est la première. Maintenant, on peut se concentrer sur le championnat et la Coupe jusqu'en mars."