Une campagne européenne historique pour les clubs belges

Le football belge a vécu, ce jeudi, une soirée qu’il n’est pas près d’oublier. En actant la qualification de La Gantoise et d’Anderlecht pour les barrages de la Conference League, en plus de la qualification de l’Union pour les huitièmes de finale d’Europa League et de celle du Club Bruges pour les huitièmes de finale de Ligue des champions, notre pays a vécu une soirée historique.

Pour trouver trace d’un tel exploit, il faut remonter à la saison 1989-1990. Malines avait atteint les quarts de finale de Coupe des clubs champions (C1), Anderlecht avait été finaliste de la Coupe des Vainqueurs de Coupe (C2), le RFC Liège et l’Antwerp avaient joué les quarts de finale de la Coupe de l’UEFA (C3).

L’exploit de nos clubs est également une excellente nouvelle pour le coefficient européen. La Belgique conforte sa place dans le top 10 (8e) et creuse l’écart sur l’Écosse et l’Autriche. Voilà notre pays quasiment assuré de récupérer un qualifié direct en Ligue des champions en 2024.

D’ici là, les regards se tournent vers Nyon où les tirages au sort des barrages de l’Europa League et de la Conference League auront lieu, lundi (13h et 14h). Anderlecht et Gand pourraient notamment y affronter la Lazio.