Veldman revient sur la qualification anderlechtoise : "Silkeborg s’est mis à jouer au futsal"

Le coach a voulu mettre en avant un joueur : Hendrik Van Crombrugge. "Il mérite les louanges. Il a sorti un gros match et a prouvé qu'il était l'un des meilleurs à son poste en Belgique."

Un gardien homme du match n'est jamais un bon signe. La deuxième mi-temps d'Anderlecht ne s'est pas déroulée comme le voulait le coach. "Nous avons été dominés par 10 joueurs. Silkeborg a commencé à jouer au futsal avec des combinaisons très courtes entre les lignes. Nous avons perdu le fil du match et n'arrivions plus à jouer notre jeu. Je ne pense pas qu'il s'agisse d'un problème physique mais on doit souligner les problèmes que nous ont posés les Danois. Nous n'arrivions pas non plus à bien gérer nos phases de reconversions offensives car nous étions trop bas et trop peu nombreux."

Le coach se félicitait, par contre, de ce que son équipe a montré avant la pause. "Nous avons joué une bonne première mi-temps. Un football très adulte et maîtrisé. Nous aurions dû tuer le match pour être plus tranquilles par la suite et avoir le contrôle."

Il s'est également justifié sur deux changements étonnants : ceux d'Amuzu et Delcroix. "Francis a beaucoup enchaîné les matchs. Il n'était pas mort mais j'ai préféré l'épargner car il a fait beaucoup de courses. Quant à Hannes, il avait pris un carton jaune et je voyais qu'ils ciblaient son côté. Je n'ai voulu prendre aucun risque."