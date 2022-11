Victoire obligatoire pour Quartararo à Valence

Le Grand Prix de Valence s’annonce compliqué pour Fabio Quartararo dans l’optique du titre de champion du monde 2022. Certes le pilote Yamaha a encore une petite chance, mais elle est minime, face à Francesco Bagnaia, qui, lui, est dans un fauteuil. Les données sont claires : avec 23 points de retard, alors qu’il n’y en a plus que 25 en jeu lors de ce dernier Grand Prix, le Français n’a pas son sort en main. Il doit non seulement gagner, la deuxième place ne rapportant que 20 unités, mais en plus espérer que le pilote Ducati fasse moins bien que quatorzième. Si Bagnaia termine parmi les 14 premiers, et ramène 2 points (ce qui est toujours arrivé, sauf quand il est tombé), quoi que fasse Quartararo, il sera champion.

Pourtant, Lin Jarvis, le directeur général de Yamaha Motor Racing, garde espoir. "On est encore dans le jeu, dit-il. On sait qu'il faut qu'on remporte cette course et que nos rivaux aient une forme de malchance, mais tout peut arriver dans ce championnat."

Le patron de Quartararo n'a pas oublié la saison 2006, quand Valentino Rossi est arrivé à Valence avec une confortable avance, ce qui ne l'a pas empêché de perdre le titre. Aujourd'hui le Britannique rêve du scénario inverse. "Ce jour-là, pour Valentino, gagner aurait dû être une formalité, mais il est tombé et Nicky Hayden a remporté le titre. À Valence, tout peut arriver", se rappelle le boss de Yamaha.

Chez Ducati, on ne conteste pas l’analyse, mais on rappelle que Yamaha et Quartararo n’ont plus gagné depuis neuf Grands Prix, durant lesquels Bagnaia s’est imposé cinq fois et est monté à trois reprises sur le podium. La firme italienne souligne aussi qu’elle a réalisé le triplé à Valence en 2021 et que, outre Bagnaia, Bastianini, Miller et Martin peuvent aussi s’imposer.

Un seul risque finalement : que Pecco Bagnaia veuille s’emparer de son premier titre MotoGP avec panache et qu’il commette l’irréparable.