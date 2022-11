Moto GP: le titre 100 % italien de Francesco Bagnaia

Avec Francesco Bagnaia, champion du monde Moto GP 2022, sur Ducati, c’est une page d’histoire de la moto qui vient de s’écrire. Certes, il y a eu les neuf titres mondiaux de Valentino Rossi, dont le dernier en 2009. Certes, il y a eu le titre mondial de Casey Stoner, avec Ducati, en 2007, mais pour avoir le titre mondial, en catégorie reine, d’un italien sur une machine italienne, il faut remonter à 1972 et le sacre de Giacomo Agostini sur MV Agusta. Ni Capirossi, ni Dovizioso, ni Rossi n’ayant réussi à s’imposer sur une machine de Borgo Panigale.

En arrivant à Valence, Francesco Bagnaia savait tout cela, et il savait en tant que pilote officiel Ducati que la marque entendait bien se réapproprier le trophée derrière lequel elle court depuis 15 ans. La pression était réelle et "Pecco", surnom donné par sa sœur qui ne savait pas prononcer Franscesco quand elle était petite, n’aime pas la pression. Ce qui explique un Grand Prix en demi-teinte pour le Turinois qui visait avant tout le titre, peu importe la manière. Un top 14 lui suffisait pour être sacré, il a terminé 9e, sans vraiment se battre, d’une course dominée par Alex Rins, Binder et Martin. Quartararo, quatrième, n’a jamais été en position de conserver son titre.

"Je suis très heureux, confiait le champion du monde 2022 à l'arrivée. Parce que c'était la course la plus difficile de ma vie et la plus mauvaise de la saison, mais elle a une saveur particulière. Quand j'ai franchi la ligne d'arrivée que j'ai vu le panneau 'World Champion' tout est devenu plus agréable, plus léger."

Si la course n'a pas été particulièrement spectaculaire pour le pilote Ducati, son succès est amplement mérité. Au début de l'été, l'Italien accusait 91 points de retard sur Fabio Quartararo, un retard qu'il a effacé en neuf Grands Prix, en enchaînant cinq victoires et trois podiums. Jamais un pilote n'était revenu de si loin pour finalement être sacré avec 17 points d'avance et sept victoires en vingt courses. Après une première balle de match ratée en Malaisie, Bagnaia avait déclaré qu'il fallait finir le job, ce qu'il a fait. "J'ai vu beaucoup de gens en pleurs après l'arrivée. J'ai pleuré aussi, parce que je ressentais ce poids sur mes épaules, pour l'équipe, pour l'Italie. Ce n'était pas facile, mais samedi j'ai discuté avec Vale et il m'a dit : tu ressens la pression et l'anxiété, tu dois en être fier, tout le monde n'a pas cette possibilité de ressentir la pression d'un titre de champion du monde."

Parce que Francesco Bagnaia est aussi un élève de la VR46 academy, l’académie de Valentino Rossi. Il fait partie de la première promotion, celle de 2014, il a alors 17 ans et dispute sa deuxième saison en championnat du monde Moto3. Champion du monde Moto2 en 2018, il est désormais le premier poulain de Valentino Rossi à remporter le titre en catégorie reine. Après Mir et Quartararo, Bagnaia est le quatrième champion du monde depuis la chute de Marc Marquez en 2020. La saison prochaine risque d’être particulièrement animée.