Le "qatargate", saga digne d’un thriller

Les conditions d’attribution des coupes du monde 2018, en Russie, et 2022, au Qatar, ont fait couler beaucoup d’encre et ont surtout fait l’objet d’enquêtes confiées aux instances de la Fifa (Fédération internationale de football association) mais aussi à la justice de plusieurs pays. Certaines sont toujours pendantes mais aucune n’a permis de retirer la compétition ni aux Russes, ni aux Qataris. Nous sommes le 2 décembre 2010, à Zürich. Les 22 membres du Comité exécutif de la Fifa procèdent au vote qui confiera la mise sur pied des Mondiaux 2018 et 2022. Le Qatar emporte la mise par quatorze voix contre huit aux États-Unis, au quatrième tour de scrutin. Le cheikh Hamad ben Khalifa al-Thani (qui dirigea l’émirat entre 1995 et 2013) peut exulter.

Lui et les siens ont mené un lobbying forcené pour enlever le morceau. Ils ont, notamment, arrosé de pétrodollars des stars mondiales du football, comme Zinedine Zidane ou Pep Guardiola, afin qu’ils jouent les ambassadeurs d’un pays sans tradition footballistique, à la météo torride et aux lois imperméables aux standards démocratiques. Et ça a marché.

Soupçons et doutes ne s'en font pas moins rapidement jour. Le magazine français France football parle de "Qatargate" et des dirigeants (anglais, américains et allemands principalement) pourfendant le choix de la Fifa. Le tollé contraint son président, le Suisse Joseph Blatter, à lancer, en juillet 2012, une enquête interne. Elle est confiée au comité éthique de l'instance, lequel installe le procureur fédéral américain Michaël Garcia, spécialiste de la lutte contre le terrorisme et la criminalité financière, à la tête de sa chambre d'investigation.

Le 17 décembre 2014, Michaël Garcia démissionne avec fracas de ses fonctions. Quelques semaines plus tôt, il a dénoncé la manière dont Hans-Joachim Eckert, le président de la chambre de jugement de la commission éthique, a présenté une synthèse de son rapport. Celui-ci fait 400 pages mais Eckert l'a réduit à une note de synthèse de 40 pages. Une note qui conclut que la commission a mis au jour des "comportements douteux" dans le chef de certains membres du comité exécutif mais n'a pas découvert "d'irrégularités majeures" de nature à remettre en cause l'attribution des deux coupes du monde.

M. Garcia n’accepte pas la présentation faite par M. Eckert et il saisit la commission de recours de la Fifa, laquelle le… déboute. Le "shérif de Wall Street" en tire les conclusions. Il démissionne.

En juin 2017, le magazine allemand Bild se met à publier des extraits du rapport. Mise sous pression, la Fifa se résout à le publier dans son intégralité.

On apprend, en vrac, que deux millions de dollars auraient été versés sur le livret d’épargne de la fille du Brésilien Ricardo Texeira, alors membre du comité exécutif ; que le même Texeira, entre-temps inculpé par la justice américaine pour corruption, mais aussi l’Argentin Julio Grondona et le Paraguayen Nicolas Leoz (tous deux décédés aujourd’hui), eux aussi membres du comité exécutif, se sont rendus à une fête, à Rio, quelques semaines avant le vote décisif, à bord d’un jet privé affrété par la fédération qatarie.

Sont épinglés, parmi d’autres, le promoteur immobilier suisse Charles Botta, mari de l’assistante de Joseph Blatter, qui était en "affaires" avec les Qataris, mais aussi Franz Beckenbauer, l’ancienne gloire du football allemand, membre du comité exécutif de 2007 à 2011.

La justice suisse, qui avait obtenu copie du rapport Garcia avant sa publication, a relevé… 178 éléments faisant croire à des irrégularités, dont une série concernait l’attribution des deux Mondiaux.

Le "hic", majeur, vient du fait que le rapport ne contiendrait aucune preuve déterminante sur le plan juridique de nature à entraîner une remise en cause fondamentale du vote. Russes et Qataris peuvent donc dormir tranquilles.

Pour autant, le "scandale" a fait de gros dégâts au sein de la Fifa. À ce jour, treize des vingt-deux membres du comité exécutif de l’époque ont été avertis, suspendus, écartés ou inculpés par la justice, pour une série de "faux pas", en lien avec différents dossiers, parmi lesquels le Qatargate.

Il faudrait consacrer plusieurs pages de ce journal pour faire le tour des faits présumés ou avérés de corruption qui ont éclaboussé plusieurs pontes de la Fifa, comme Jack Warner, président de la Confédération de football d’Amérique du Nord, d’Amérique centrale et des Caraïbes (Concacaf), qui aurait reçu 860 000 euros en échange d’un vote favorable aux Qataris. Cet argent lui aurait été versé par Mohamad Bin Hamman, président qatari de l’AFC (Confédération asiatique du football). À la suite d’une procédure interne, Warner démissionnera de toutes ses fonctions et Bin Hamman sera suspendu à vie.

On retrouve le Qatari dans un autre volet judiciaire traité par la justice française. L’Office central de lutte contre la corruption et les infractions financières a découvert, début 2016, que le Polynésien Reynald Temarrii, président de la confédération océanienne et membre du comité exécutif, a reçu, en janvier 2011, 305 000 dollars sur l’un de ses comptes. Selon les enquêteurs, cette somme suspecte proviendrait de… Bin Hamman. Temarrii, suspendu par la Fifa, a été placé en garde à vue en 2017 mais l’affaire est toujours en cours.

Le Qatargate et quelques autres casseroles ont surtout entraîné la chute de deux "dinosaures", Joseph Blatter et Michel Platini. Le premier réussit, le 29 mai 2015, à décrocher un… cinquième mandat à la tête de la Fifa. Mais, coup de théâtre, le 2 juin, il remet ce mandat à la disposition de la Fédération. Il a été rattrapé par les soupçons nourris à son égard par la justice suisse, qui évoque "une gestion déloyale" et des "abus de confiance". La presse révèle qu'il aurait effectué, en 2011, un paiement indu de 1,8 million d'euros au profit de Michel Platini, alors tout-puissant président de l'Uefa et rival déclaré de Blatter. Le 21 décembre 2015, le duo est suspendu pour huit ans de toute activité liée au football par la justice interne de la Fifa.

Le 8 juillet 2022, Blatter et Platini sont acquittés par le tribunal de Bellinzona. Trop tard pour espérer revenir aux affaires.