Qatargate : Platini piégé par Sarkozy ?

L’ancien président français a réuni à l’Elysée des pontes qataris et le président de l’UEFA dix jours avant le vote pour le Mondial.

Les quatre votants européens ont-ils fait pencher la balance en faveur du Qatar ? Ont-ils été influencés par le président de l’Union européenne de football association (UEFA), le Français Michel Platini ? Celui-ci s’est-il converti à la candidature qatarie à la suite d’un déjeuner organisé à l’Elysée ?

Ce déjeuner a eu lieu le 23 novembre 2010, dix jours avant le vote du comité exécutif de la Fifa. Nicolas Sarkozy, alors président de la République française, a convié le futur émir du Qatar ainsi que le Premier ministre et ministre des Affaires étrangères de l’émirat. Michel Platini est également de la partie. Il semble qu’en ralliant l’Elysée, il ignorait qu’il allait être mis en présence de Tamin ben Hammad al-Thani et du cheikh Hamad ben Jassem al-Thani. Autour de la table, se trouvent aussi le secrétaire général de l’Elysée, Claude Guéant, et la conseillère sports du chef de l’État, Sophie Dion.

En janvier 2011, Platini, qui ambitionne de succéder à l'omnipotent président de la Fifa, Joseph Blatter, affirme la main sur le cœur qu'il a toujours penché pour le Qatar associé à d'autres pays du Golfe et que Sarkozy n'a pas fait pression sur lui. En 2015, Blatter confiera au Financial Times que Platini supportait en réalité la candidature américaine mais que "l'interférence du président Sarkozy" avait changé la donne.

Depuis, plusieurs médias ont établi que le déjeuner élyséen s’apparentait à un deal : la France appuiera le Qatar en échange de l’achat par ce dernier d’armements français, notamment des avions Rafale, lesquels seront finalement vendus à l’émirat… par François Hollande, le successeur de M. Sarkozy.

La justice française, qui n’a pas encore entendu l’ex-président à ce sujet, cherche aussi à établir si un éventuel ralliement français n’a pas à voir avec le rachat, par les Qataris, du club du Paris Saint-Germain. M. Sarkozy en est un ardent supporter et il est proche de Sébastien Bazin, représentant français de Colony Capital, un fonds américain propriétaire du PSG. Le club va mal et M. Bazin cherche désespérément à le vendre. Sa valeur est évaluée à 25 millions d’euros. En juin 2011, il sera racheté par le Qatar pour… 76 millions.

En août 2013, M. Bazin est devenu le PDG du groupe Accor, dont, en 2015, un fonds qatari est devenu actionnaire et qui a fait entrer M. Sarkozy dans son conseil d'administration en 2017. Depuis, Accor a obtenu l'exploitation du parc immobilier construit par le Qatar pour accueillir les supporters des équipes en lice au Mondial 2022, a expliqué Le Canard enchaîné.

Lors du déjeuner de novembre 2010, il aurait aussi été question de l'entrée des Qataris dans le paysage médiatique français. Le 23 juin 2011, BeIN Sports, filiale du groupe Al Jazeera, dirigé par le futur PDG du PSG, Nasser al-Khelaifi, obtient la diffusion de deux matches hebdomadaires du championnat de France puis l'intégralité de la retransmission de l'Euro 2016. Toujours selon le "Canard", tout cela arrangeait bien M. Sarkozy, qui se plaignait du traitement que lui réservait Canal +, la chaîne à laquelle BeIN sports est parvenue à tailler des croupières.