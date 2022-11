Zinckernagel: "Je veux aider le Standard à retrouver l’Europe"

Un penalty provoqué et un autre transformé : le match de Philip Zinckernagel n’a pas été mauvais, mais c’était insuffisant pour perturber cette équipe de l’Union.

"Ils ont été meilleurs que nous dans les deux rectangles. On s'est battu jusqu'à la fin et je pense que 2-2 aurait été un score plus logique", assurait le Danois.

Malgré la défaite, les Standardmen, bien évidemment déçus, refusaient d'être négatifs. "Je n'étais pas là au début de saison, mais je peux assurer que l'équipe a énormément grandi ces derniers mois. Cela n'a plus rien à voir avec le Standard de la saison dernière. Nous avons une jeune équipe qui peut rivaliser avec les grosses écuries. La faim est présente dans le groupe. On espère passer un cap durant cette trêve. Je suis certain qu'on en est capable. On a un petit break, on va tout faire pour arriver dans le top 4. On a l'équipe pour y arriver. On doit s'améliorer. Tout est nouveau au club avec un staff différent, des nouveaux joueurs. Cela prend du temps. Regardez l'Union, cette équipe n'a pas été bâtie en un an. On sait qu'on a encore des manquements, mais avec ce stage en Espagne, on va tout faire pour les combler."

Prêté sans option d'achat par l'Olympiacos, Philip Zinckernagel évoque son avenir. "Ce n'est pas entre mes mains. Je me sens bien ici, je veux aider le club à atteindre le top 4 et retrouver l'Europe tout en allant aussi loin que possible en Coupe. On verra l'été prochain ce qui se passera, mais c'est trop tôt pour parler de mon avenir. Il y a beaucoup de décisions, dans lesquelles je n'interviendrai pas, qui doivent encore être prises."

"Les détails ont fait la différence"

Après le coup de sifflet final, la déception était perceptible côté liégeois, mais on décelait également un certain fatalisme comme le confirmaient les propos d'Aron Dönnum. "Les petits détails ont décidé du match. On a tout donné. On a eu les occasions pour faire la différence. L'Union a été efficace sur toutes ses actions offensives et on était prévenu, car les Unionistes le sont depuis le début de la saison. On a eu plus d'occasions qu'eux cette saison, mais on marque moins."

En semaine, Ronny Deila avait précisé qu'il s'attendait à un match totalement différent de ceux face à Anderlecht, Bruges et l'Antwerp. La prestation des Unionistes lui a donné raison. "L'Union est l'équipe la plus compliquée qu'on a affrontée cette saison, enchérissait Dönnum. Ils sont durs à contrer. Même quand on a égalisé, ils ont continué dans leur plan de jeu."

Comme Zinckernagel, Dönnum préférait retenir le positif de cette première partie de saison. "On doit être satisfait. On a réalisé des choses incroyables. C'était un peu le bazar dans le club la saison dernière et aujourd'hui, tout a changé. On peut être fier de ce qu'on a fait. Il faut être content et avoir un bon feeling. L'énergie au sein de l'équipe, du club, est totalement différente. On est évidemment déçu avec ce 0/6, mais le sentiment général est bon. La saison dernière, quand on perdait, on savait qu'on n'avait pas tout donné. Aujourd'hui, on essaie toujours de faire la différence et on pousse jusqu'au bout."