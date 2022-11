"Thriller 40th Anniversary", une réédition de l'album de Michael Jackson qui déçoit

Pour accompagner le 40e anniversaire de Thriller, Sony propose une réédition de l'album agrémentée d'inédits.

Ce n’est pas la première fois que le disque bénéficie d’un tel traitement.

En 2001, une première version, appelons-la de luxe, avait été proposée, avec des titres remastérisés et des extraits d'interview de Quincy Jones et Rod Temperton. S'y ajoutaient quelques inédits de l'époque : "Someone In The Dark", "Carrousel", la démo de "Billie Jean" datant de 1981…

En 2008, pour les 25 ans de Thriller, nouvelle édition enrichie avec un inédit, "For All Time" et cinq remixes signés will.i ; am, Kanye West, etc. Rien de bien neuf en somme. Même constat pour la cuvée 2022. Non pas qu'elle n'apporte rien mais on était légitimement en droit d'en attendre beaucoup plus. On nous refourgue les cinq remixes précités. D'autres versions remixées s'y ajoutent pour "Wanna Be Startin'Somethin'", "Thriller" ou une version longue de "Bille Jean". Heureusement, il y a aussi une poignée de démos qui valent le détour : "Got The Hots", "She's Trouble", "Sunset Driver", "What a Lovely Way To Go"… À elle seule, bien qu'elle circule depuis longtemps sur la Toile, celle de "Beat It" les vaut toutes. Elle montre comment Michael Jackson travaillait. Ne jouant d'aucun instrument, il fait tout à la voix : mélodie, basse, percussions, harmonies vocales. Dès lors, pourquoi une déception ? Parce qu'on attendait beaucoup plus pour célébrer l'album le plus vendu de tous les temps. Quand on voit la richesse des rééditions des albums des Beatles, avec leur cortège de sessions en studio, de versions de travail, etc., on se dit que Thriller version 2022 fait pâle figure. Pourtant, ce n'est pas un secret, le roi de la pop avait l'habitude de travailler sur une centaine de titres pour chaque album. On parle même de 700 s'agissant de Thriller. Où sont-ils ?

Bien sûr, tout n’est pas commercialisable mais tout de même… La faute à la maison de disques ou aux ayants droit du chanteur ? Peut-être ont-ils voulu en garder sous la pédale pour les 50 ans ?