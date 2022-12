Coupe de Belgique : les Liégeois prennent une belle option (92-78)

Alors que l’écart était encore de 20 points (71-51) après 28 minutes, la seule préoccupation du Brussels a été de limiter au maximum les dégâts afin de conserver une petite chance lors du match retour dimanche. Llorente et Zylka, le duo d’arrières, a montré la voie à suivre et Louis Hazard leur a ensuite emboîté le pas. Le Brussels survivait grâce à quelques coups d’éclat offensifs lui permettant de revenir à dix longueurs (79-69). Mais la rigueur défensive faisait toujours défaut et Liège ne se privait pas de l’exploiter, à l’image du dernier panier à trois points inscrit par Lemaire sur le buzzer, et qui risque de peser très lourd sur les plans mathématique et psychologique.

En ayant battu le Brussels à deux reprises à une semaine d’intervalle, Liège compte un double avantage moral avant de se rendre dans la capitale. Les Bruxellois, eux, n’ont plus connu le goût de la victoire depuis le 29 octobre, et auront besoin d’un large succès dimanche à Neder pour inverser la situation. Jean-Marc Jaumin a maintenant deux jours pour provoquer un déclic au sein de son groupe. Sans quoi, l’atmosphère au sein du vestiaire bruxellois risque de devenir très lourde en vue de la deuxième partie de saison.

Dans les rangs liégeois, la tendance est occupée à s’inverser avec une qualification pour les demi-finales en ligne de mire. La première depuis 2018.

Fiche Technique :

Liège : 23/32 (2 pts) ; 10/28 (3 pts) ; 16/24 (lfs) ; 32 rbs ; 25 ass ; 28 ftes.

LEMAIRE 10, DEPUYDT 10, VAN DE NEYNDE 15, FIFOLT 10, IAROCHEVITCH 12, Noterman 13, Dragan 7, Potier 3, Bogaert 0, Mane -.

Brussels : 12/22 (2 pts) ; 10/31 (3 pts) ; 24/35 (lfs) ; 32 rbs ; 16 ass ; 21 ftes.

HAZARD 17, LLORENTE 13, PROLETA 7, TUMBA 18, ZYLKA 14, Ekamba 4, Tshibangu 0, Deroover 3, Gutenius 0, Airington 2, Kohajda -, Pipiras -.

Quarts : 23-18, 29-15, 19-26, 21-19.