Condamnés pour avoir fait entrer du cannabis en prison

Le prévenu, qui se trouvait sous surveillance électronique, a brisé son bracelet pour aller faire la fête avec des amis. "Deux jours plus tard, il s'est lui-même présenté à la prison de Dinant. Un nouveau mandat d'arrêt a été délivré à son encontre. Il a alors reçu des pressions d'autres détenus pour faire entrer des stupéfiants", indiquait son avocat, Me Lejeune. Toxicomane, l'homme a consommé de la cocaïne, de l'héroïne et de la méthadone durant plus de vingt ans. Cela faisait trois ans qu'il ne consommait "plus que" du cannabis.

La direction de l’établissement pénitentiaire suspectait sa compagne de lui apporter du cannabis en prison. Une fouille s’est rélévée positive : 26 g d’herbe conditionnés dans du papier cellophane et cachés dans sa petite culotte ont été retrouvés. L’inspection de la cellule du prévenu a été négative mais celle de leur domicile, positive : 100 g de cannabis ont notamment été trouvés.

Ce vendredi, le tribunal correctionnel de Dinant n’a pas fait de cadeau au principal prévenu en prononçant une peine de 40 mois ferme à son encontre. Une peine qui fera par ailleurs tomber le sursis assorti à une peine de quatre ans de prison prononcée en mai 2022.

Dans son jugement, le président Jadin a tenu compte de la nature et de la quantité de stupéfiants vendus, du fait que le trafic s’est tenu dans un établissement pénitentiaire et des antécédents du prévenu, qui n’a pas saisi les diverses chances qui lui ont déjà été laissées. Ce dernier a déjà été condamné à plusieurs reprises par des juridictions correctionnelles pour des faits de vol et/ou de stupéfiants. Avant ce jugement, son fond de peine était fixé à 2030. En attendant un éventuel appel, il est désormais à 2037. Sa compagne a, elle, écopé d’une peine de travail de 180 heures.

