Celle que l’on nous impose dans les rues, dans les magasins, dans les… médias et même chez vous. Comme si chacun et chacune devaient impérativement se brancher en mode marché de Noël, sapin de Noël, pull de noël, boudin de Noël ou corrida de Noël. Avec les oh oh oh oh du vieux barbu en rouge en prime.

Impossible aussi d'échapper aux chansons de Noël. Nous devons nous farcir les sempiternelles rengaines tintinnabulantes (surtout sonnantes et trébuchantes) de Mariah Carey et son " All I want for Christmas is you " (avec le temps, espérons que son vœu ait été exaucé), de Wham et son " Last Christmas " qui n'est visiblement jamais le dernier ou encore le Band Aid et son " Do they know is Christma s" et ses bons sentiments. Autant de succès (de vrais tubes) que vous n'entendrez jamais le 15 juin ou le 22 août. Mieux vaut entendre ça qu'être sourd, dit-on.

Si la hotte qui vous tape sur les nerfs n'était pas encore suffisamment chargée, ajoutez-y les films de Noël qui inondent nos écrans avec des clichés gros comme des buildings. De Love Actually à L'Étrange Noël de M. Jack en passant par Le Journal de Bridget Jones, les ficelles sont très grosses mais les larmichettes coulent quand même. Ne gâchons pas la fête. Joyeux Noël quand même…